Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Які втрати Росії?
Від початку повномасштабного вторгнення ворога в Україну станом на 13 липня 2026 року Росія втратила:
- особового складу – близько 1 420 690 (+1 600) осіб;
- танків – 12 125 (+5);
- бойових броньованих машин – 24 931 (+3);
- артилерійських систем – 45 865 (+58);
- РСЗВ – 1 929 (+1);
- засобів ППО – 1 489 (+4);
- літаків – 437 (+0);
- гелікоптерів – 353 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 405 693 (+1 734);
- наземних робототехнічних комплексів – 1 894 (+11);
- кораблів/катерів – 33 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 119 532 (+494);
- спеціальної техніки – 4 412 (+7);
- крилатих ракет – 4 896 (+7).
Втрати росіян станом на 13 липня / Інфографіка Генштабу
Що відомо про удари України по території ворога?
У неділю, 12 липня, безпілотники атакували Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області Росії. За попередніми даними, удар міг пошкодити одну з основних установок підприємства, після чого на території НПЗ спалахнула пожежа.Якщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp
Раніше, 10 – 11 липня, ЗСУ атакували низку важливих військових об'єктів Росії. Серед них – пункт управління безпілотниками в районі Крисанового Бєлгородської області.