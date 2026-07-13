Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії?

Від початку повномасштабного вторгнення ворога в Україну станом на 13 липня 2026 року Росія втратила:

  • особового складу – близько 1 420 690 (+1 600) осіб;
  • танків – 12 125 (+5);
  • бойових броньованих машин – 24 931 (+3);
  • артилерійських систем – 45 865 (+58);
  • РСЗВ – 1 929 (+1);
  • засобів ППО – 1 489 (+4);
  • літаків – 437 (+0);
  • гелікоптерів – 353 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 405 693 (+1 734);
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 894 (+11);
  • кораблів/катерів – 33 (+0);
  • підводних човнів – 2 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 119 532 (+494);
  • спеціальної техніки – 4 412 (+7);
  • крилатих ракет – 4 896 (+7).


Втрати росіян станом на 13 липня / Інфографіка Генштабу

Що відомо про удари України по території ворога?

У неділю, 12 липня, безпілотники атакували Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області Росії. За попередніми даними, удар міг пошкодити одну з основних установок підприємства, після чого на території НПЗ спалахнула пожежа.

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Раніше, 10 – 11 липня, ЗСУ атакували низку важливих військових об'єктів Росії. Серед них – пункт управління безпілотниками в районі Крисанового Бєлгородської області.