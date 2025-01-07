Рекорд в 2200 потерь за день: британская разведка назвала худший месяц в 2024 году для армии России

Россия продолжает терять личный состав и технику на войне против Украины. В британской разведке оценили, какой месяц в 2024 году стал для российской армии худшим.

В целом потери прошлого года значительно превышают те, что были у россиян в 2023 году. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на минобороны Великобритании.

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Потери России на войне в 2024 году

По данным британской разведки, в 2024 году российские войска понесли 429 660 потерь убитыми и ранеными. В 2023 году этот показатель составлял 252 940 человек.

С начала конфликта Россия, вероятно, понесла более 790 000 жертв. Декабрь 2024 года стал, пожалуй, самым дорогим месяцем войны для России с общим числом потерь 48 670 человек, по данным Генштаба Украины,

– пишут в британском минобороны.

Декабрь стал шестым месяцем подряд, когда Россия понесла увеличение месячных общих потерь. Среднесуточные данные составляли 1570 человек.

А 19 декабря 2024 года зафиксирован рекорд – 2200 человек за один день.

"Вполне вероятно, что в январе 2025 года Россия будет продолжать испытывать высокие потери в результате продолжения атак пехоты на нескольких направлениях", – отмечают в британской разведке.