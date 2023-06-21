Соответствующие рекомендации получили губернаторы из Бурятии, Вологодской области, Тывы и еще трех регионов. Это подтвердил высокопоставленный представитель парламента, информирует 24 Канал.
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Кремль скрывает некрологи о погибших в Украине военных
Так, говорится о просьбе российского минобороны к представителям нескольких регионов, где потерь было очень много.
Как выяснилось, губернатор Тывы Владислав Ховалиг скрывал смерть выходцев из региона с мая 2022 года. К тому же жители области не получают данные о гибели своих близких на фронте в Украине. Некоторые из них узнали имена своих родственников на надгробиях в Новосибирске, но так называемые "похоронки" они не получали.
Кроме того, Кремль также рекомендовал региональным властям освещать положительные инфоприводы, связанные с войной в Украине. К примеру, мэр Москвы Сергей Собянин не говорил о количестве погибших москвичей с начала полномасштабного вторжения.
Актуальные потери оккупантов на фронте
По состоянию на 21 июня ВСУ ликвидировали 222 тысяч российских бойцов. Только за минувшие сутки было уничтожено 540 оккупантов. Потери в технике:
- танков – 4006 (+9),
- боевых бронированных машин – 7771 (+21),
- артиллерийских систем – 3920 (+32),
- РСЗО – 615 (+1),
- средств ПВО – 375 (+3),
- самолетов – 314 (+0),
- вертолетов – 306 (+0),
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 3428 (+35),
- крылатых ракет – 1214 (+0),
- кораблей – 18 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 6667 (+22),
- специальной техники – 539 (+8).