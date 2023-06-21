Відповідні рекомендації отримали губернатори з Бурятії, Вологодської області, Тиви та ще трьох регіонів. Це підтвердив високопоставлений представник парламенту, інформує 24 Канал.
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Кремль приховує некрологи про загиблих в Україні військових
Так, мовиться про прохання російського міноборони до представників кількох регіонів, де втрат було дуже багато.
Як виявилось, губернатор Тиви Владислав Ховалиг приховував смерть вихідців із регіону з травня 2022 року. До того ж мешканці області не отримують дані про загибель своїх близьких на фронті в Україні. Деякі з них впізнали імена своїх родичів на надгробках у Новосибірську, але так звані "похоронки" вони не отримували.
Окрім цього, Кремль також рекомендував регіональній владі висвітлювати позитивні інфоприводи, пов'язані з війною в Україні. Наприклад, мер Москви Сєргєй Собянін не говорив про кількість загиблих москвичів з початку повномасштабного вторгнення.
Актуальні втрати окупантів на фронті
Станом на 21 червня ЗСУ ліквідували 222 тисячі російських бійців. Лише за минулу добу було знищено 540 окупантів. Втрати у техніці:
- танків – 4006 (+9),
- бойових броньованих машин – 7771 (+21),
- артилерійських систем – 3920 (+32),
- РСЗВ – 615 (+1),
- засобів ППО – 375 (+3),
- літаків – 314 (+0),
- гелікоптерів – 306 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3428 (+35),
- крилатих ракет – 1214 (+0),
- кораблів – 18 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6667 (+22),
- спеціальної техніки – 539 (+8).