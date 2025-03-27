Сырский назвал потери России в Курской области за 7,5 месяцев операции Сил обороны

Операция Сил обороны Украины в Курской области продолжается уже более 7,5 месяца. Наши защитники ликвидировали десятки тысяч российских захватчиков.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери России в Курской области

На фоне увеличения интенсивности действий оккупантов, попытки врага вытеснить и перевести боевые действия на Сумщину, Главнокомандующий ВСУ работал в Сумской области в бригадах Десантно-штурмовых войск, морской пехоты, теробороны, механизированных и некоторых других подразделениях.

Сырский отметил, что в операционной зоне группировки войск "Курск" защитники продолжают проводить оборонительную операцию, чтобы не допустить прорыва агрессора вглубь территории Украины. С этой же целью наши воины осуществляют результативные контратакующие и штурмовые действия.

Сирский работал в бригадах в Сумской области / Фото Генштаба ВСУ

Также генерал отметил, что подробно изучил все проблемные вопросы, касающиеся организации обеспечения боевых действий. Принял решение о пополнении боеприпасов, дронов и перемещении резервов.

За семь с половиной месяцев с начала Курской операции общие потери, которых наши воины нанесли противнику, составляют более 55 тысяч человек. Из них безвозвратные – более чем 22,2 тысячи, санитарные – более чем 31,8 тысячи захватчиков, пленные – более 940 человек,

– заявил генерал.

Главнокомандующий ВСУ выразил уважение украинским защитникам на Курском направлении за результативность и стойкость.

"Благодаря вам держим "санитарную зону" на территории страны-агрессора, блокируем врага на северной границе Сумщины. Уверен, что новые наступления и новые победы у нас впереди", – подчеркнул Сырский.