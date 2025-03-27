Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати Росії в Курській області

На тлі збільшення інтенсивності дій окупантів, намагання ворога витіснити й перевести бойові дії на Сумщину, Головнокомандувач ЗСУ працював у Сумській області в бригадах Десантно-штурмових військ, морської піхоти, тероборони, механізованих і деяких інших підрозділах.

Сирський наголосив, що в операційній зоні угруповання військ "Курськ" захисники продовжують проводити оборонну операцію, аби не допустити прориву агресора вглиб території України. З цією ж метою наші воїни здійснюють результативні контратакувальні й штурмові дії.

Сирський працював у бригадах на Сумщині / Фото Генштабу ЗСУ

Також генерал зазначив, що детально вивчив усі проблемні питання, які стосуються організації забезпечення бойових дій. Ухвалив рішення про поповнення боєприпасів, дронів і переміщення резервів.

За сім з половиною місяців від початку Курської операції загальні втрати, яких наші воїни завдали противнику, становлять понад 55 тисяч осіб. З них безповоротні – більш ніж 22,2 тисячі, санітарні – більш ніж 31,8 тисячі загарбників, полонені – понад 940 осіб,

– заявив генерал.

Головнокомандувач ЗСУ висловив шану українським захисникам на Курському напрямку за результативність і стійкість.

"Завдяки вам тримаємо "санітарну зону" на території країни-агресора, блокуємо ворога на північному кордоні Сумщини. Впевнений, що нові наступи й нові перемоги в нас попереду", – підкреслив Сирський.