Это очень полезно для нашей обороны, – Зеленский о потерях врага в Курской области

Силы обороны продолжают операцию в Курской области, нанося врагу серьезные потери. Как пояснил Владимир Зеленский, такие действия являются очень полезными для нашей обороны.

Об этом президент Украины сообщил в традиционном обращении. Он добавил, что в течение дня заслушал несколько докладов Александра Сырского о ситуации на фронте.

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Россияне несут потери в Курской области

Зеленский сообщил, что оккупанты несут серьезные потери, и это положительно влияет на ситуацию на фронте.

Видим, что оккупант несет потери, и это полезно, очень полезно для нашей обороны. Это касается уничтожения логистики российской армии и расхода их резервов. Мы должны максимально наносить поражение всем российским позициям, и делаем это,

– сообщил Зеленский.

К слову, Воздушные силы подтвердили, что 16 августа украинские летчики успешно атаковали мост в Курской области. Известно, что он расположен вблизи поселка Глушково, и сейчас десятки населенных пунктов отрезаны от российских военных.

Как заявили сами российские пропагандисты, мост использовали для поставки вооружения и пищи военным в Курской области. Кроме того, по неофициальной информации, после уничтожения моста в окружении могли оказаться около 700 российских военных.

В сети также опубликовали кадры уничтожения моста в Курской области. На них видно, что после точного удара секция моста упала в воду.