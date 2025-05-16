Убивал украинцев ради будущего ребенка: легионеры накануне 9 мая пленили гвардейца

Накануне 9 мая штурмовики Легиона "Свобода России" уничтожили вражескую ДРГ. Одного из оккупантов удалось захватить в плен.

Это военнослужащий 503 гвардейского мотострелкового полка Николай с позывным "Лютый", 1984 года рождения из Астраханской области, передает 24 Канал со ссылкой на Легион "Свободы России".

Смотрите также Повоювал всего 2 дня: ВСУ взяли в плен гражданина Узбекистана

Гвардейца захватили в плен

Оккупант рассказал, что мечтал устроить ребенку лучшее будущее и заработать денег, убивая украинцев.

Российский захватчик получил множественные осколочные ранения по всему телу: особенно пострадали ноги и лицо. Легионеры оказали ему первую помощь, остановили кровотечение, дали еды и воды и, рискуя жизнью, эвакуировали с поля боя. Теперь он будет ждать обмена пленными, как и тысячи его соратников.

В коротком видео он призывает россиян "не лезть в это никогда" и признает, что украинцы защищают свой дом, а он и его товарищи в этот дом вторглись. Но, несмотря на массовые потери, российские командиры отправляют вперед новых смертников.

Гвардеец признает правду о войне в Украине: смотрите видео +18

Легион "Свобода России" призывает путинских военнослужащих сдаваться, складывать оружие и получить шанс выжить и вернуться домой.

Для того, чтобы оккупантам сдаться в плен, Легион разработал алгоритм:

при первой возможности – сложить оружие и оставить его в месте выхода.

отойти от своих позиций и поднять руки;

следовать за дроном, который выведет на наши позиции;

четко выполнять инструкции от "принимающей стороны".

Легионеры призывают участвовать в движении сопротивления: смотрите видео

Напомним, что украинские ССО заставили сдаться в плен 6 оккупантов во время операции во вражеском тылу. Солдат 34-й бригады российских вооруженных сил обыскали, у них узнали информацию о других позициях.