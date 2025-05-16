Це військовослужбовець 503 гвардійського мотострілецького полку Микола із позивним "Лютий", 1984 року народження з Астраханської області, передає 24 Канал із посиланням на Легіон "Свободи Росії".
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Гвардійця захопили у полон
Окупант розповів, що мріяв влаштувати дитині найкраще майбутнє та заробити грошей, вбиваючи українців.
Російський загарбник отримав множинні осколкові поранення по всьому тілу: особливо постраждали ноги та обличчя. Легіонери надали йому першу допомогу, зупинили кровотечу, дали їжі та води та, ризикуючи життям, евакуювали з поля бою. Тепер він чекатиме на обмін полоненими, як і тисячі його соратників.
У короткому відео він закликає росіян "не лізти в це ніколи" і визнає, що українці захищають свій будинок, а він та його товариші до цього будинку вторглися. Але, попри масові втрати, російські командири відправляють уперед нових смертників.
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Легіон "Свобода Росії" закликає путінських військовослужбовців здаватися, складати зброю та отримати шанс вижити та повернутися додому.
Для того, щоб окупантам здатися в полон, Легіон розробив алгоритм:
- при першій нагоді – скласти зброю та залишити її в місці виходу.
- відійти від своїх позицій та підняти руки;
- слідувати за дроном, який виведе на наші позиції;
- чітко виконувати інструкції від "приймаючої сторони".
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Нагадаємо, що українські ССО змусили здатися в полон 6 окупантів під час операції у ворожому тилу. Солдатів 34-ї бригади російських збройних сил обшукали, у них дізналися інформацію про інші позиції.