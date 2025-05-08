Деталі розповіли в Силах спеціальних операцій у четвер, 8 травня, передає 24 Канал. Захисники непомітно підійшли до ворожої позиції в маскувальних костюмах.

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Як тривала операція

Під час короткого вогневого контакту ворожа група втратила орієнтацію та сховалася в бліндажі, не усвідомивши програшу. Опісля воїни ССО впритул підійшли до укриття.

Українські захисники наказали росіянам викинути зброю та виповзати по одному. Спершу окупанти вагалися, але зрештою один за одним покинули бліндаж без спротиву.

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(Увага! Присутня нецензурна лексика, 18+)

Воїни одразу обшукали солдатів 34-ї бригади російських збройних сил на наявність зброї та дізналися інформацію про інші позиції противника.

Слава Україні, мужики! Все нормально. Ви житимете, не бійтеся. Нам немає сенсу вас убивати,

– сказав один з операторів ССО

Нагадаємо, на Торецькому напрямку "Азов" захопив у полон 3 окупантів, які штурмували українські позиції на самокатах і мотоциклах. На відео допиту росіяни розповіли про причини підписання контракту та умови перебування на фронті.