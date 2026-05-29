"Минус" склад боеприпасов, РЛС и другие объекты: ВСУ нанесли серьезные потери оккупантам
Силы обороны Украины в ночь на 28 мая нанесли удары по позициям российского войска. На временно оккупированных территориях поражена радиолокационная станция и склады с обеспечением врага.
Также под прицелом были пункты управления противника. Об этом проинформировал Генштаб ВСУ.
Какие потери России после ударов СОУ?
В Генштабе сообщили, что ночью 28 мая Силы обороны нанесли удар по российской РЛС "СТ-68". Станция обнаружения воздушных целей располагалась в Феодосии, что в оккупированном Крыму.
РЛС "СТ-68" предназначена для обнаружения, сопровождения и передачи координат воздушных целей в системе противовоздушной обороны противника,
– объяснили военные.
Также защитники атаковали вражеские пункты управления беспилотниками в районах Калинового и Новогродовки в Донецкой области.
К тому же под удары попали склады материально-технических средств и склад боеприпасов противника. Поражения зафиксировали возле Мариуполя, Новоселовки Второй и Бугаса, а также в районе Грабового в Донецкой области.
В Генштабе уточнили, что накануне Силы обороны ударили по пункту управления одного из подразделений россиян в районе Парасковиевки, Донецкая область. В результате успешного удара объект был уничтожен, как и 18 оккупантов, свидетельствуют предварительные данные.
К слову, украинские военные с помощью дронов нанесли удар по пункту дислокации оккупантов возле Безымянного на ВОТ Донецкой области. Под атакой был пункт временной дислокации 9-й отдельной мотострелковой бригады России.
Враг продолжает маскировать военные объекты под гражданские. На этот раз россияне обустроили свою базу на территории бывшего детского лагеря "Звездочка" на побережье Азовского моря.