Стоимостью миллионы долларов, – в 8-м корпусе ДШВ сообщили, какие "жирные цели" удалось ликвидировать

8-й корпус ДШВ за последние дни показал серию результативных ударов по российской технике на северо-слобожанском направлении. В сообщениях фигурируют цели, которые для России измеряются миллионами долларов и имеют вес не только на поле боя.

Представитель 8-го корпуса ДШВ Вооруженных сил Украины Вадим Карпьяк в эфире 24 Канала объяснил, почему эти потери для России особенно чувствительны. Он рассказал о самых ценных поражениях на этой неделе и дал понять, что список на этом не заканчивается.

Смотрите также Россия "строит" планы для оккупированного Приазовья, – украинская разведка

Какие "жирные цели" поразили за неделю?

По словам представителя, одним из самых заметных результатов стало поражение двух российских зенитно-ракетных комплексов "Бук" различных модификаций. Он пояснил, что одна из них старее, другая новее и имеет более мощный радар, а в целом такие системы для России являются очень дорогими и важными.

Вместе они примерно 70 миллионов долларов стоят России. "Бук" немного дешевле, это старая модификация, М3 новее, с более мощным радаром,

– подчеркнул Карпьяк.

Он добавил, что оккупанты применяют "Буки" не только как противовоздушные комплексы. Их используют и для ударов по наземным целям на украинской территории, поэтому уничтожение таких систем уменьшает возможности противника сразу в нескольких компонентах.

Как уничтожили технику против дронов и что еще удалось сбить?

На этой неделе удалось поразить средство радиоэлектронной борьбы "Житель", который должен был бы прикрывать российские подразделения от украинских дронов и ударов реактивных систем залпового огня. Он пояснил, что такие комплексы нечасто попадают в поле зрения, поэтому их уничтожение является редким трофеем, а сумма потерь для противника снова измеряется миллионами.

Это еще одна дорогостоящая цель, цена которой около 10 миллионов долларов США, это РЭБ очень мощный, который редко удается поймать,

– подчеркнул Карпьяк.

Он отметил, что в этой истории есть ирония: комплекс направлен на противодействие дронам и HIMARS, но именно эти средства и помогли его уничтожить. Это, по словам представителя, показывает, что российская техника даже в специализированных сегментах не является "недосягаемой", если есть разведка, средства поражения и возможность быстро отработать по цели.

Внимание! Продолжается сбор на нужды для 8 корпуса ДШВ. Приобщиться и задонатить можно по QR-коду.

Также он рассказал о поражении дорогого российского беспилотника-разведчика "Forpost". По его словам, это большой аппарат, который может долго держаться в воздухе и залетать далеко вглубь, поэтому его потеря для России является чувствительной не только финансово, но и с точки зрения разведки и наведения. В конце недели, добавил спикер, были и другие поражения, но видео с частью эпизодов еще готовят к публикации.

Не стоит недооценивать противника

Спикер подчеркнул, что серия поражений не означает, что на направлении стало "легче". Наоборот, на северо-слобожанском отрезке противника много, и техники там тоже достаточно, поэтому такие результаты лишь подтверждают интенсивность давления. Он отметил, что даже разговоры о переговорах не меняют реальность на земле.

Любые переговоры и договоры могут быть, но гарантом любых договоренностей являются Вооруженные силы Украины, и россияне не останавливаются,

– подчеркнул Карпьяк.

В этом контексте поражение дорогих систем и разведчиков он назвал важным, потому что это не только о деньгах, но и об уменьшении возможностей противника атаковать и вести разведку. Такие потери заставляют Россию искать замену, менять логистику и рисковать новой техникой, которую тоже могут "подловить" на позициях.

Что известно о мирных переговорах по состоянию на сейчас: