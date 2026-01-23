Оккупанты планируют усилить свои военно-логистические возможности. Об этом пишет Служба внешней разведки Украины.

Что планирует сделать Кремль?

Стратегия формально охватывает семь субъектов России, которые якобы ей принадлежат. В перечень входит оккупированный Крым и районы Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Она является очередным шагом по легитимизации оккупации через другие механизмы.

Документ декларирует "экологическую трансформацию", развитие инфраструктуры, туризма, водного транспорта и рыбного хозяйства. Однако, как отмечают в СВР, заявленные цели до 2030 года выглядят оторванными от реальности региона, находящегося в состоянии войны, под санкциями и с деградированной базовой инфраструктурой.

Среди амбициозных показателей – улучшение коммунальных услуг для 2,58 миллиона человек, создание "комфортных условий проживания" для 750 тысяч жителей и формирование туристического потока на уровне 23,6 миллиона поездок в год. Ни один из этих планов не сопровождается источниками финансирования или конкретными механизмами реализации. Также не детализирован перечень экологически опасных объектов, из которых планируют ликвидировать 17 из 30.

Что включает план реализации стратегии?

План реализации стратегии включает 79 мероприятий по 18 направлениям – от строительства федерального морского курорта "Приморск" в Запорожской области до развития осетрового хозяйства, устричных ферм и переработки медуз. Отдельно предусмотрено восстановление систем гидрометеорологического и экологического мониторинга, утилизацию затонувших судов в Азовском море и масштабные изменения водохозяйственных схем Дона и Днепра.

Особое внимание в документе уделено модернизации портовой и транспортно-логистической инфраструктуры Азовского бассейна и ее интеграции в общероссийские грузовые коридоры. Несмотря на гражданскую риторику, в СВР считают, что эти меры имеют очевидное двойное назначение и направлены на усиление военно-логистических возможностей России в регионе.

В итоге стратегия – это инструмент политической демонстрации контроля, сочетающий завышенные социально-экономические обещания с инфраструктурными проектами, ориентированными прежде всего на интересы государства-агрессора, а не населения Приазовья,

– подчеркивают в разведке.

