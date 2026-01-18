Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж, отметив, что Москва хочет заставить украинцев требовать от власти мира, который выгоден только Кремлю. Поэтому Россия готовится к новым атакам с применением различных видов дронов и ракет.

К чему готовится Россия в ближайшее время?

Бывший глава Службы внешней разведки объяснил, что зимой россияне изменили свою стратегию обстрелов – враг наносит массированные удары не только по гражданским украинцам, но и прежде всего по объектам энергетики, логистики и жизнеобеспечения.

Это все является форматом массированного террора. Российский диктатор Путин хочет подавить дух украинцев по отстаиванию наших интересов, в частности по поддержке наших военных на фронте. Основная цель врага – чтобы мы согласились на условия России, которая она выдвигает в переговорном процессе.

Мы на это не согласны и с первых дней полномасштабной войны сказали, что украинцев не победить. Путин хочет доказать, что это не так, поэтому наносит удары зимой во время сильных морозов. Он рассчитывает, что люди будут выходить на протесты из-за сложных условий, но этого нет. Поэтому он готовит новые атаки,

– подчеркнул он.

Маломуж отметил, что это видно по концентрации новых российских ракетных систем, дронов дальнего радиуса действия, дронов с искусственным интеллектом и реактивных беспилотников. Именно таким оружием Россия планирует продолжать атаковать Украину в январе и феврале.

Он добавил, что Украина, со своей стороны, готовится к таким обстрелам – отрабатывает возможности уничтожения российских целей, улучшает ПВО и планирует удары по местам концентрации ударных групп авиации, ракет и артиллерии на территории России.

