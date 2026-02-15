Более тысячи ликвидированных оккупантов и не только: какие потери России на 15 февраля

Вражеские войска продолжают давить по всей линии фронта. Со своей стороны Силы обороны Украины системно движутся к заявленной президентом Зеленским стратегической цели уничтожения 50 тысяч оккупантов за месяц.

Так, о новой партии ликвидированных российских солдат, а также общие потери страны-агрессора за время полномасштабной войны, рассказали в Генштабе ВСУ.

Какие потери России по состоянию на 15 февраля?

С начала полномасштабного вторжения враг потерял:

личного состава – 1 253 270 (+1250) человек;

танков – 11 672 (+4);

боевых бронированных машин – 24 037 (+6);

артиллерийских систем – 37 293 (+11);

РСЗВ – 1648 (+3);

средств ПВО – 1300 (+0);

самолетов – 435 (+0);

вертолетов – 347 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 134 858 (+552);

крылатых ракет – 4 286 (+0);

кораблей/катеров – 29 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 78 485 (+97);

специальной техники – 4 071 (+0).



Потери России в войне по состоянию на 15 февраля 2026 года / Инфографика Генштаба

К слову, аналитики издания The Atlantic предполагают, что совокупные потери сторон в войне между Россией и Украиной к весне 2026 года могут достичь двух миллионов человек.

