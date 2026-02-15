Более тысячи ликвидированных оккупантов и не только: какие потери России на 15 февраля
- С начала вторжения Россия потеряла 1 253 270 солдат, разительный ущерб понесла и вражеская техника.
- Военные объекты оккупантов и в дальнейшем горят от ударов ВСУ.
Вражеские войска продолжают давить по всей линии фронта. Со своей стороны Силы обороны Украины системно движутся к заявленной президентом Зеленским стратегической цели уничтожения 50 тысяч оккупантов за месяц.
Так, о новой партии ликвидированных российских солдат, а также общие потери страны-агрессора за время полномасштабной войны, рассказали в Генштабе ВСУ.
Какие потери России по состоянию на 15 февраля?
С начала полномасштабного вторжения враг потерял:
- личного состава – 1 253 270 (+1250) человек;
- танков – 11 672 (+4);
- боевых бронированных машин – 24 037 (+6);
- артиллерийских систем – 37 293 (+11);
- РСЗВ – 1648 (+3);
- средств ПВО – 1300 (+0);
- самолетов – 435 (+0);
- вертолетов – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 134 858 (+552);
- крылатых ракет – 4 286 (+0);
- кораблей/катеров – 29 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 78 485 (+97);
- специальной техники – 4 071 (+0).
Потери России в войне по состоянию на 15 февраля 2026 года / Инфографика Генштаба
К слову, аналитики издания The Atlantic предполагают, что совокупные потери сторон в войне между Россией и Украиной к весне 2026 года могут достичь двух миллионов человек.
Вражеские объекты успешно горят от ударов ВСУ: последние новости
На днях вблизи населенного пункта Новоозерное в оккупированном Крыму украинские бойцы атаковали транспортно-десантный катер БК-16.
Ранее, 11 февраля, украинские беспилотники атаковали район поселка Розовка в Запорожской области. Операторы подразделения "Кайрос" 414-й отдельной бригады "Птицы Мадьяра" ударили по складу боеприпасов противника.
На следующий день дроны 1-го отдельного центра СБС поразили электроподстанцию "Кирова" во временно оккупированном Луганске. Кроме этого, ВСУ разнесли военный аэродром "Гвардейский" в Крыму и дата-центр в Приморске.
К тому же не так давно один из крупнейших арсеналов боеприпасов россиян был под ударом украинских ракет "Фламинго".