Российская армия ежемесячно теряет на фронте от 30 до 35 тысяч человек убитыми, выпереджаючи темпы мобилизации. Масштабы смертности уже приблизились к показателям Второй мировой войны и истощают Москву.

В эфире телеканала Fox News постоянный представитель США при ООН Майк Волц сообщил, что в ряды оккупационных войск ежемесячно удается привлечь лишь от 20 до 25 тысяч новобранцев. Из-за стремительной потери живой силы Кремль сталкивается с нарастающим дефицитом личного состава на передовой.

Каковы подробности?

Американский дипломат провел исторические параллели с предыдущими масштабными военными кампаниями, подчеркнув беспрецедентную цену, которую Москва ежедневно платит на поле боя в Украине.

Это значительно больше, чем они потеряли в Афганистане, и приближается к тем потерям, которые они несли во Второй мировой войне – тысяча в день. Это просто недопустимо,

– заявил Волц.

Бесперспективность войны на истощение

Дипломат отметил, что обе стороны противостояния уже крайне истощены затяжными боями высокой интенсивности.

По его убеждению, попытки решить конфликт исключительно силовым методом грозят крахом для российских военных ресурсов.

Эту войну невозможно выиграть военным путем. Она должна завершиться дипломатическим путем,

– подытожил американский посол.

Он также добавил, что истощение оккупационных сил ставит под сомнение долгосрочную способность России поддерживать нынешнюю интенсивность боевых действий.

Что предшествовало этому заявлению?

Тема потерь стала предметом обсуждения после переговоров президента США Дональда Трампа в китайском Шэньчжэне, где он провел трехсторонний саммит с участием руководства России и Китая.

Трамп также публично признал, что Владимир Путин измотан войной, однако сторонам трудно самостоятельно найти выход из тупика.

Он хотел бы закончить войну. Это очень сложно сделать. Если честно, у вас есть два человека, которые не знают, как ее закончить. Мы пытаемся им помочь,

– прокомментировал ход процесса Трамп.

Напомним, ранее мы писали о том, как дефицит живой силы вынуждает оккупантов снижать активность на линии соприкосновения.

Тогда отмечалось, что российская армия испытывает устойчивый отрицательный баланс на уровне около 15 тысяч солдат ежемесячно.

Отметим, что по оценкам Генштаба, потери российской армии с начала полномасштабного вторжения составили около 1 637 170 человек. При этом в течение суток Силы обороны было ликвидировано примерно 2 310 человек.