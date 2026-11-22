В етері телеканалу Fox News постійний представник США при ООН Майк Волц повідомив, що до лав окупаційних військ щомісяця вдається залучити лише від 20 до 25 тисяч новобранців. Через стрімку ліквідацію живої сили Кремль стикається з наростаючим дефіцитом особового складу на передовій.

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Які подробиці?

Американський дипломат провів історичні паралелі з попередніми масштабними воєнними кампаніями, підкресливши безпрецедентну ціну, яку Москва платить на полі бою в Україні щодня.

Це в геометричній прогресії більше, ніж вони втратили в Афганістані, і наближається до тих, що вони втрачали у Другій світовій війні – тисячу на день. Це просто неприйнятно– заявив Волц.

Безперспективність війни на виснаження

Дипломат зазначив, що обидві сторони протистояння вже вкрай виснажені затяжними боями високої інтенсивності.

На його переконання, намагання вирішити конфлікт виключно силовим методом загрожує крахом для російського військового ресурсу.

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Цю війну неможливо виграти військовим шляхом. Вона має завершитися дипломатично– підсумував американський посол.

Він також додав, що виснаження окупаційних сил ставить під сумнів довгострокову спроможність Росії утримувати нинішню інтенсивність бойових дій.

Що передувало заяві?

Тема втрат стала предметом обговорення після переговорів президента США Дональда Трампа в китайському Шеньчжені, де він провів тристоронній саміт за участі керівництва Росії та Китаю.

Трамп також публічно визнав, що Володимир Путін виснажений війною, проте сторонам важко знайти вихід із глухого кута самостійно.

Він хотів би закінчити війну. Це дуже складно зробити. Якщо чесно, у вас є двоє людей, які не знають, як її закінчити. Ми намагаємося їм допомогти– прокоментував перебіг процесу Трамп.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як дефіцит живої сили змушує окупантів зменшувати активність на лінії зіткнення.

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Тоді зазначалося, що російська армія зазнає стійкого від'ємного балансу на рівні близько 15 тисяч солдатів щомісяця.

Зазначимо, що за оцінками Генштабу, втрати російської армії з початку повномасштабного вторгнення склали близько 1 637 170. При цьому, упродовж доби Сили оборони ліквідували приблизно 2 310 осіб.