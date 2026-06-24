Только за последние сутки удалось ликвидировать 1260 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Каковы потери России в войне по состоянию на 24 июня?

По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны по состоянию на 24 июня 2026 года удалось ликвидировать:

личного состава – около 1 395 790 (+1 260) человек;

танков – 12 056 (+6);

боевых бронированных машин – 24 816 (+4);

артиллерийских систем – 44 664 (+60);

РСЗО – 1 889 (+2);

средств ПВО – 1 440 (+3);

самолетов – 436 (+0);

вертолетов – 353 (+0);

наземных робототехнических комплексов – 1 726 (+7);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 369 888 (+1 873);

специальной техники – 4 333 (+4).

крылатых ракет – 4 787 (+0);

кораблей/катеров – 33 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 111 257 (+430).



Потери России по состоянию на 24 июня 2026 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Какие потери несет Россия?

Министр обороны Украины Михаил Федоров недавно сообщил, что украинские военные с начала 2026 года поразили дронами более 800 тысяч подтвержденных российских целей, что ослабляет военный потенциал врага.

На днях спецназовцы Департамента активных действий ГУР нанесли удары по оккупантам на Запорожском направлении. Под удары украинских военных попали укрытия врага, его живая сила, транспорт и военная техника.