Сотни уничтоженных оккупантов за неделю: пилоты тактической группы "Угледар" поделились успехами

Пилоты подразделений, входящих в состав тактической группы "Угледар", ежедневно уничтожают личный состав и технику оккупантов в Донецкой области. Военные продемонстрировали некоторые кадры поражения.

Кроме этого, они поделились статистикой потерь россиян за неделю, сообщает 24 Канал.

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Какие потери врага на Углегорском направлении

Пилоты подразделений тактической группы "Угледар" заставляют врага платить за каждый оккупированный метр украинской территории очень тяжелую цену.

За последнюю неделю силами и средствами тактической группы "Угледар" на определенном направлении было уничтожено:

573 оккупанта

19 единиц бронированной техники;

8 артиллерийских установок;

16 БпЛА;

24 единицы автомобильной техники;

2 склада боеприпасов.

Уничтожение врага на Угледарском направлении: смотрите видео

Мощные, безжалостные, опытные бригады и отдельные батальоны тактической группы "Угледар", защищая суверенитет и территориальную целостность Украины, уничтожают врага и днем и ночью.

Кстати, бойцы 44 ОАБр показали видео поражения пушки Д-20, гаубицы 2А36 "Гиацинт-Б", а также того, как в воздух взлетели два полевых склада боеприпасов