С 24 февраля 2022 года – уже 457 830 единиц личного состава. Однако потери могут быть значительно больше, ведь посчитать их точное количество трудно из-за боевых действий.

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Какие потери врага в технике

Россия продолжает нести потери не только в личном составе, а также и в технике и других видах вооружения.

По состоянию на 19 апреля агрессорка потеряла:

личного состава – около 457830 (+870) человек,

танков – 7205 (+9) ед,

боевых бронированных машин – 13852 (+17) ед,

артиллерийских систем – 11658 (+21) ед,

РСЗО – 1046 (+0) ед,

средства ПВО – 762 (+2) ед,

самолетов – 347 (+0) ед,

вертолетов – 325 (+0) ед 325 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 9311 (+27),

крылатые ракеты – 2096 (+3),

корабли / катера – 26 (+0) ед,

подводные лодки – 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 15671 (+53) ед,

специальная техника – 1915 (+0)



Потери России на 19 апреля / Инфографика Генштаба / Инфографика Генштаба

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