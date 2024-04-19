З 24 лютого 2022 року – вже 457 830 одиниць особового складу. Проте втрати можуть бути значно більшими, адже порахувати їхню точну кількість важко через бойові дії.

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Які втрати ворога у техніці

Росія продовжує зазнавати втрат не тільки у особовому складі, а також і у технічці та інших видах озброєння.

Станом на 19 квітня агресорка втратила:

особового складу – близько 457830 (+870) осіб,

танків – 7205 (+9) од,

бойових броньованих машин – 13852 (+17) од,

артилерійських систем – 11658 (+21) од,

РСЗВ – 1046 (+0) од,

засоби ППО – 762 (+2) од,

літаків – 347 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9311 (+27),

крилаті ракети – 2096 (+3),

кораблі /катери – 26 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 15671 (+53) од,

спеціальна техніка – 1915 (+0)



Втрати Росії на 19 квітня / Інфографіка Генштабу

У Росії впав літак