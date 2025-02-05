Генерал армии и экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж в эфире 24 Канала отметил, что россияне уже потеряли всю армию, которая начала полномасштабное вторжение 24 февраля 2022 года. Теперь Россия ищет новые силы для ведения войны.

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Она привлекает контрактников, заключенных и должников, а также иностранцев, в частности из Африки, Кубы и Северной Кореи.

Кого берут в армию в России

"Ежедневно от 1350 до 2100 солдат они теряют. Армия России потеряла 48 тысяч в декабре, что равно целым 3 дивизиям или 5 танковым батальонам. Это большая часть армии, которую мы уничтожаем", – сказал Николай Маломуж.

Маломуж добавил, что по этой причине Россия вынуждена брать якобы "здоровых" людей, но с венерическими заболеваниями, психическими расстройствами, людей зависимых от алкоголя и наркотиков. Их силой забирают в военкоматы, а потом отправляют на передовую, чтобы пробивать линию обороны, после чего идут более подготовленные подразделения.

Это такая тактика. Мы уничтожаем их в чрезвычайно больших количествах. Наши коллеги из Института изучения войны и разведки Великобритании также подвели итоги: российская армия теперь страдает от дефицита военных и живой силы. Владимир Путин боится объявить всеобщую мобилизацию, поскольку это повлечет сопротивление,

– сказал Маломуж.

Генерал армии добавил, что уже погибло около миллиона человек, кроме того, есть много тяжелораненых.

Почему северокорейцы отступили

"Россия будет пытаться привлекать еще северокорейцев, но мы уже нанесли им серьезную "прививку", уничтожив до 40% их личного состава. Например, на Курском направлении из 11 000 северокорейцев мы уничтожили более 4000, что фактически обесценило подразделения", – сказал Николай Маломуж.

Он объяснил, что потеряв 40%, подразделения уже не боеспособны. Поэтому северокорейцы отступили и сейчас Ким Чен Ын размышляет, будет ли в дальнейшем давать свои войска России.