Одной из таких инноваций стало применение наземного роботизированного комплекса "Гимли", который имеет небольшие размеры и легко транспортируются. Как рассказал 24 Каналу военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный, полного заряда аккумуляторов хватает на несколько часов непрерывной работы.

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Какие задачи выполняет "Гимли"

Стоит понимать, что говорится о роботизированной платформе, которая может выполнять различные задачи. Пожалуй, одной из важнейших является минирование. Дрон способен переносить противотанковые мины в те места, куда очень трудно и опасно зайти инженеру или саперу.

Под покровом ночи, в дождь, снег – он может заехать и заминировать участок. После этого бронетехнике или людям будет трудно там пройти,

– добавил Павел Нарожный.

Вторая задача – эвакуация раненых. Обычно, добраться до позиции можно исключительно под артиллерийским обстрелом, или под ударами дронов. К тому же транспортировать раненого с бронежилетом и шлемом очень трудно. Для этого нужно как минимум 2 – 4 человека, которые также подвергают себя опасности.

Теперь человека можно загрузить на робота и он его повезет. Конечно, угроза обстрела сохраняется, но по одному военному из артиллерии уже не будут стрелять,

– подчеркнул Павел Нарожный.

На роботизированный комплекс можно установить пулемет, который управляется автоматизировано или удаленно. Далее он выезжает на позиции, наносит поражение врагу и возвращается обратно. Соответственно риск для человека меньше, ведь ему не нужно идти на позицию под обстрелами.

То есть говорится об универсальной платформе, которая решает огромное количество задач для наших воинов.

Еще один важный момент – поставки продовольствия для бойцов. Сейчас это делают сбросы с дронов, но они имеют весовые ограничения. В лучшем случае могут переносить 3 – 5 килограммов.

Роботом "Гимли" можно перевести даже 100 килограммов. Это совсем другой уровень логистики для обеспечения передовых позиций и очень серьезное, мощное усиление Вооруженных сил,

– подытожил военный эксперт.