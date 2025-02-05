Однією з таких інновацій стало застосування наземного роботизованого комплексу "Гімлі", який має невеликі розміри та легко транспортуються. Як розповів 24 Каналу військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний, повного заряду акумуляторів вистачає на кілька годин безперервної роботи.

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Які завдання виконує "Гімлі"

Варто розуміти, що мовиться про роботизовану платформу, яка може виконувати різні завдання. Мабуть, одним з найважливіших є мінування. Дрон здатний переносити протитанкові міни у ті місця, куди дуже важко й небезпечно зайти інженеру чи саперу.

Під покровом ночі, в дощ, сніг – він може заїхати й замінувати ділянку. Після цього бронетехніці чи людям буде важко там пройти,

– додав Павло Нарожний.

Друге завдання – евакуація поранених. Зазвичай, дістатися до позиції можна виключно під артилерійським обстрілом, або під ударами дронів. До того ж транспортувати пораненого з бронежилетом і шоломом дуже важко. Для цього потрібно щонайменше 2 – 4 людини, які також наражають себе на небезпеку.

Тепер людину можна завантажити на робота і він її повезе. Звісно, загроза обстрілу зберігається, але по одному військовому з артилерії вже не стрілятимуть,

– підкреслив Павло Нарожний.

На роботизований комплекс також можна встановити кулемет, який керується автоматизовано або віддалено. Далі він виїжджає на позиції, завдає ураження ворогу й повертається назад. Відповідно ризик для людини менший, адже їй не потрібно йти на позицію під обстрілами.

Тобто мовиться про універсальну платформу, яка розв'язує величезну кількість завдань для наших воїнів.

Ще один важливий момент – постачання продовольства для бійців. Зараз це роблять скиди з дронів, але вони мають вагові обмеження. У кращому випадку можуть переносити 3 – 5 кілограмів.

Роботом "Гімлі" можна перевести навіть 100 кілограмів. Це зовсім інший рівень логістики для забезпечення передових позицій та дуже серйозне, потужне підсилення Збройних сил,

– підсумував військовий експерт.