Генерал армії та екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж в ефірі 24 Каналу зазначив, що росіяни вже втратили всю армію, яка розпочала повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року. Тепер Росія шукає нові сили для ведення війни.

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Вона залучає контрактників, ув'язнених та боржників, а також іноземців, зокрема з Африки, Куби та Північної Кореї.

Кого беруть до армії в Росії

"Щоденно від 1350 до 2100 солдатів вони втрачають. Армія Росії втратила 48 тисяч у грудні, що дорівнює цілим 3 дивізіям або 5 танковим батальйонам. Це велика частина армії, яку ми знищуємо", – сказав Микола Маломуж.

Маломуж додав, що з цієї причини Росія змушена брати нібито "здорових" людей, але з венеричними захворюваннями, психічними розладами, людей залежних від алкоголю та наркотиків. Їх силою забирають до військкоматів, а потім відправляють на передову, щоб пробивати лінію оборони, після чого йдуть більш підготовлені підрозділи.

Це така тактика. Ми знищуємо їх у надзвичайно великих кількостях. Наші колеги з Інституту вивчення війни та розвідки Великої Британії також підвели підсумки: російська армія тепер потерпає від дефіциту військових і живої сили. Владімір Путін боїться оголосити загальну мобілізацію, оскільки це спричинить спротив,

– сказав Маломуж.

Генерал армії додав, що вже загинуло близько мільйона людей, крім того, є багато важкопоранених.

Чому північнокорейці відступили

"Росія намагатиметься залучати ще північнокорейців, але ми вже завдали їм серйозне "щеплення", знищивши до 40% їхнього особового складу. Наприклад, на Курському напрямку з 11 000 північнокорейців ми знищили понад 4000, що фактично знецінило підрозділи", – сказав Микола Маломуж.

Він пояснив, що втративши 40%, підрозділи вже не боєздатні. Тому північнокорейці відступили і зараз Ким Чен Ин роздумує, чи буде надалі давати свої війська Росії.