О последних потерях противника сообщил Генштаб ВСУ.

Каковы потери России по состоянию на 17 июля?

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла:

  • личного состава – около 1 425 990 (+1 370) человек;
  • танков – 12 148 (+4);
  • боевых бронированных машин – 24 946 (+6);
  • артиллерийских систем – 46 084 (+65);
  • РСЗО – 1 943 (+7);
  • средств ПВО – 1 496 (+4);
  • самолетов – 437 (+0);
  • вертолетов – 354 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 412 884 (+1879);
  • наземных робототехнических комплексов – 1 932 (+13);
  • кораблей / катеров – 34 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 121 216 (+489);
  • специальной техники – 4 424 (+4),
  • крылатых ракет – 4 909 (+3).


Потери России в войне по состоянию на 17 июля 2026 года / Фото Генштаба ВСУ

Напомним, на днях бойцы Центра спецназначения "Омега" НГУ уничтожили российский фронтовой бомбардировщик Су-24М. Удар был нанесен с помощью беспилотников, пока военный самолет готовился к боевому вылету на аэродроме "Саки" во временно оккупированном Крыму.

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