Про останні втрати противника повідомив Генштаб ЗСУ.
Які втрати Росії станом на 17 липня?
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила:
- особового складу – близько 1 425 990 (+1 370) осіб;
- танків – 12 148 (+4);
- бойових броньованих машин – 24 946 (+6);
- артилерійських систем – 46 084 (+65);
- РСЗВ – 1 943 (+7);
- засоби ППО – 1 496 (+4);
- літаків – 437 (+0);
- гелікоптерів – 354 (+1);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 412 884 (+1879);
- наземних робототехнічних комплексів – 1 932 (+13);
- кораблів / катерів – 34 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 121 216 (+489);
- спеціальної техніки – 4 424 (+4),
- крилатих ракет – 4 909 (+3).
Втрати Росії у війні на 17 липня 2026 рік / Фото Генштабу ЗСУ
Нагадаємо, днями бійці Центру спецпризначення "Омега" НГУ знищили російський фронтовий бомбардувальник Су-24М. Удару завдали безпілотниками поки військовий літак готувався до бойового вильоту на аеродромі "Саки" в тимчасово окупованому Криму.Якщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp