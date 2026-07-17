Про останні втрати противника повідомив Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії станом на 17 липня?

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила:

особового складу – близько 1 425 990 (+1 370) осіб;

танків – 12 148 (+4);

бойових броньованих машин – 24 946 (+6);

артилерійських систем – 46 084 (+65);

РСЗВ – 1 943 (+7);

засоби ППО – 1 496 (+4);

літаків – 437 (+0);

гелікоптерів – 354 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 412 884 (+1879);

наземних робототехнічних комплексів – 1 932 (+13);

кораблів / катерів – 34 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 121 216 (+489);

спеціальної техніки – 4 424 (+4),

крилатих ракет – 4 909 (+3).



Втрати Росії у війні на 17 липня 2026 рік / Фото Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, днями бійці Центру спецпризначення "Омега" НГУ знищили російський фронтовий бомбардувальник Су-24М. Удару завдали безпілотниками поки військовий літак готувався до бойового вильоту на аеродромі "Саки" в тимчасово окупованому Криму.