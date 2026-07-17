Про останні втрати противника повідомив Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії станом на 17 липня?

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила:

  • особового складу – близько 1 425 990 (+1 370) осіб;
  • танків – 12 148 (+4);
  • бойових броньованих машин – 24 946 (+6);
  • артилерійських систем – 46 084 (+65);
  • РСЗВ – 1 943 (+7);
  • засоби ППО – 1 496 (+4);
  • літаків – 437 (+0);
  • гелікоптерів – 354 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 412 884 (+1879);
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 932 (+13);
  • кораблів / катерів – 34 (+0);
  • підводних човнів – 2 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 121 216 (+489);
  • спеціальної техніки – 4 424 (+4),
  • крилатих ракет – 4 909 (+3).


Втрати Росії у війні на 17 липня 2026 рік / Фото Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, днями бійці Центру спецпризначення "Омега" НГУ знищили російський фронтовий бомбардувальник Су-24М. Удару завдали безпілотниками поки військовий літак готувався до бойового вильоту на аеродромі "Саки" в тимчасово окупованому Криму.

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