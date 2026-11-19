"Минус" почти 2 тысячи оккупантов и масса техники: какие потери России на 19 ноября
Российские войска ежедневно несут значительные потери на фронте. Несмотря на человеческие жертвы и уничтожение техники, враг продолжает наступать на Украину.
Только за последние сутки благодаря действиям Сил обороны Украины российская армия потеряла 1 970 своих оккупантов. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Каковы потери врага?
С начала полномасштабного вторжения по состоянию на 19 ноября 2026 года Россия потеряла:
- личного состава – около 1 630 980 (+1 970) человек;
- танков – 12 484 (+2);
- боевых бронированных машин – 25 828 (+13);
- артиллерийских систем – 52 557 (+7);
- РСЗО – 2 284 (+1);
- средств ПВО – 1 764 (+0);
- самолетов – 452 (+0);
- вертолетов – 356 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 613 608 (+515);
- наземных робототехнических комплексов – 3 200 (+7);
- кораблей / катеров – 35 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 177 176 (+341);
- специальной техники – 4 916 (+2);
- крылатых ракет – 5 196 (+0).
К слову, военный обозреватель Василий Пехньо в эфире 24 Канала не согласился с оценкой соотношение потерь на фронте 1 к 50. По его словам, на самых горячих направлениях реальные показатели составляют примерно 1 к 8 или 1 к 9. Эксперт отметил, что россияне используют численность личного состава, чтобы постоянно атаковать и давить на украинскую оборону.