Российские войска ежедневно несут значительные потери на фронте. Несмотря на человеческие жертвы и уничтожение техники, враг продолжает наступать на Украину.

Только за последние сутки благодаря действиям Сил обороны Украины российская армия потеряла 1 970 своих оккупантов. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Каковы потери врага?

С начала полномасштабного вторжения по состоянию на 19 ноября 2026 года Россия потеряла:

личного состава – около 1 630 980 (+1 970) человек;

танков – 12 484 (+2);

боевых бронированных машин – 25 828 (+13);

артиллерийских систем – 52 557 (+7);

РСЗО – 2 284 (+1);

средств ПВО – 1 764 (+0);

самолетов – 452 (+0);

вертолетов – 356 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 613 608 (+515);

наземных робототехнических комплексов – 3 200 (+7);

кораблей / катеров – 35 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 177 176 (+341);

специальной техники – 4 916 (+2);

крылатых ракет – 5 196 (+0).

Потери армии России / Генштаб ВСУ

К слову, военный обозреватель Василий Пехньо в эфире 24 Канала не согласился с оценкой соотношение потерь на фронте 1 к 50. По его словам, на самых горячих направлениях реальные показатели составляют примерно 1 к 8 или 1 к 9. Эксперт отметил, что россияне используют численность личного состава, чтобы постоянно атаковать и давить на украинскую оборону.