Лише за минулу добу завдяки діям Сил оборони України російська армія втратила 1 970 своїх окупантів. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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Які втрати ворога?

З початку повномасштабного вторгнення станом на 19 листопада 2026 року Росія втратила:

особового складу – близько 1 630 980 (+1 970) осіб;

танків – 12 484 (+2);

бойових броньованих машин – 25 828 (+13);

артилерійських систем – 52 557 (+7);

РСЗВ – 2 284 (+1);

засобів ППО – 1 764 (+0);

літаків – 452 (+0);

гелікоптерів – 356 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 613 608 (+515);

наземних робототехнічних комплексів – 3 200 (+7);

кораблів / катерів – 35 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 177 176 (+341);

спеціальної техніки – 4 916 (+2);

крилатих ракет – 5 196 (+0).

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Втрати армії Росії / Генштаб ЗСУ

До слова, військовий оглядач Василь Пехньо в етері 24 Каналу не погодився з оцінкою співвідношення втрат на фронті 1 до 50. За його словами, на найгарячіших напрямках реальні показники становлять приблизно 1 до 8 або 1 до 9. Експерт зазначив, що росіяни користуються чисельністю особового складу, щоб постійно атакувати та тиснути на українську оборону.