Об актуальных потерях врага рассказали в Генштабе .

Каковы потери России на войне?

По информации Генерального штаба ВСУ, по состоянию на 29 июля 2026 г. общие боевые потери российской армии ориентировочно составляют:

Личный состав – ~1 443 450 (+1 310)

Танки – 12 227 (+1)

Боевые бронированные машины – 25 044 (+6)

Артиллерийские системы – 46 962 (+60)

РСЗО – 1 973 (+3)

Средства ПВО – 1521 (+2)

Самолеты – 439

Вертолеты – 354

БПЛА оперативно-тактического уровня – 432 778 (+1 468)

Наземные робототехнические комплексы – 2 063 (+9)

Корабли/катера – 34

Подводные лодки – 2

Автомобильная техника и автоцистерны – 127 181 (+331)

Специальная техника – 4 478 (+2)

Крылатые ракеты – 4 950

Потери врага в войне по состоянию на 29 июля / Инфографика Генштаба

Напомним, украинская тактическая авиация успешно поразила российскую бронетехнику в Запорожском направлении. Летчик 114 бригады тактической авиации с позывным OSCAR во время одного боевого вылета уничтожил сразу четыре бронированных машины кафиров .

Перед ударом операторы беспилотников провели воздушную разведку и обнаружили ангар, где российские военные утаили технику, после чего координаты оперативно передали на командный пункт. Пилот рассказал, что получил приказ на боевой вылет, вышел в определенный район и нанес точный бомбовый удар, а уже через несколько минут разведка подтвердила уничтожение машин врага.

Для выполнения задания украинский защитник применил истребитель МиГ-29, оснащенный высокоточными управляемыми авиационными бомбами GBU-39. В Воздушных Силах отметили, что OSCAR является одним из опытнейших пилотов украинской тактической авиации: с начала полномасштабной войны он совершил более 400 боевых вылетов и уничтожил более 150 наземных и около 15 воздушных целей противника.