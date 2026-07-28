Об этом рассказали в Воздушных Силах ВСУ .

Как украинский пилот разгромил технику России?

Перед ударом операторы украинских беспилотников производили воздушную разведку района. При выполнении задания они обнаружили ангар, в котором русские военные скрыли бронированную технику. Полученные координаты оперативно передали в командный пункт для поражения цели.

Как рассказал сам летчик, в момент получения информации он находился на дежурстве на одном из оперативных аэродромов.

Я дежурил на одном из оперативных аэродромов. Получил приказ на боевой вылет, вышел в определенный район, нанес бомбовый удар по цели. Через несколько минут после удара разведчики подтвердили уничтожение четырех бронированных машин врага,

– рассказал пилот с позывным OSCAR.

Для выполнения боевой задачи украинский летчик применил истребитель МиГ-29, оснащенный высокоточными управляемыми авиационными бомбами GBU-39. Именно благодаря точной наводке удалось успешно поразить технику, которую оккупанты пытались скрыть в ангаре.

OSCAR является одним из опытных пилотов украинской тактической авиации. С начала полномасштабного вторжения России он совершил более 400 боевых вылетов. За это время летчик уничтожил более 150 наземных целей противника, а также около 15 воздушных целей.

Напомним, украинские военные поразили российский ударный вертолет Ми-28 "Ночной охотник" в Белгородской области с помощью FPV-дрона. Поражение воздушной цели с помощью БпЛА считается технически сложной операцией, ведь вертолет двигается на большой скорости, постоянно меняет высоту и курс, а действовать приходится в условиях активного противодействия противника.

Ми-28 "Ночной охотник" является одним из основных ударных вертолетов российской армии, применяемого для атак по позициям украинских военных и бронетехнике. Ориентировочная стоимость одного такого вертолета в зависимости от модификации составляет от 10 до 15 миллионов долларов.