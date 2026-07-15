Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным "Мадяр".

Что известно о поражении вертолета?

Удар по российской авиации был нанесен 15 июля около 10:00 в Белгородской области России, недалеко от населенного пункта Вязовое. Вертолет был сбит во время выполнения боевого задания военнослужащими подразделения "Птицы СБС" 427-го отдельного полка "Рарог".

"Ночного охотника" уничтожили с помощью FPV-дрона. Отметим, что поражение вертолета с помощью БпЛА является технически сложной задачей, ведь воздушная цель развивает высокую скорость, меняет курс и высоту полета. На территории противника это еще сложнее из-за необходимости действовать в условиях вражеского противодействия и ограниченного времени на обнаружение, сопровождение и перехват цели.

Российский вертолет не пережил столкновения с дроном: смотрите видео

Ми-28 "Ночной охотник" – это российский ударный боевой вертолет, предназначенный для уничтожения бронетехники, живой силы и укрепленных позиций противника, в частности в условиях ночи и сложных погодных условий. Машину разработало конструкторское бюро "Миль", а на вооружение российской армии она была официально принята в 2009 году.

Он имеет экипаж из двух человек, мощное бронирование и оснащен 30-миллиметровой автоматической пушкой, противотанковыми ракетами и неуправляемыми боеприпасами. Ми-28 способен действовать на малых высотах, имеет современные системы прицеливания, наблюдения и средства защиты от поражения.

Максимальная скорость вертолета составляет около 300 километров в час, а его основная задача на поле боя – обеспечение огневой поддержки сухопутных войск. Россия активно применяет Ми-28 в войне против Украины для нанесения ударов по позициям ВСУ и бронетехнике.

Стоимость одного такого вертолета оценивается примерно в 10–15 миллионов долларов в зависимости от модификации и комплектации.

Напомним, в ночь на 15 июля украинские Силы беспилотных систем заявили о новом этапе операции "Молочка", в ходе которого были поражены 20 российских судов в Черном море. Роберт "Мадяр" Бровди отметил, что среди целей были суда, связанные с перевозкой энергоресурсов и обеспечением российской логистики.

Украинские беспилотные системы поразили 17 нефтяных танкеров, два танкера-газовоза и один буксир. Бровди подчеркнул, что начало нового этапа операции пришлось на День украинской государственности, и связал это с исторической борьбой Украины за контроль над Черным морем.

Накануне, в ночь на 13 июля, Силы беспилотных систем также провели атаку на 15 судов российского теневого флота, среди которых были танкеры, сухогрузы, паром и буксиры. Всего в период с 6 по 13 июля украинские военные заявляли о результативных ударах по 105 плавсредствам, которые использовала Россия.

Российский теневой флот играет важную роль в транспортировке нефти в обход международных санкций и поддержании доходов Кремля от экспорта энергоносителей. Командующий СБС заявил, что операция "Молочка" будет продолжаться до тех пор, пока российские суда этого флота не будут выведены из строя.