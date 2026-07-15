Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді з позивним "Мадяр".

Що відомо про ураження гелікоптера?

Удар по російській авіації стався 15 липня близько 10:00 у Бєлгородській області Росії, неподалік населеного пункту В'язове. Гелікоптер був уражений під час виконання бойового завдання військовослужбовцями підрозділу "Птахи СБС" 427-го окремого полку "Рарог".

"Нічного мисливця" знищили за допомогою FPV-дрона. Зауважимо, ураження гелікоптера БпЛА є технічно складним завданням, адже повітряна ціль має високу швидкість, змінює курс і висоту польоту. На території противника це ще складніше через необхідність діяти в умовах ворожої протидії та обмежений час на виявлення, супровід і перехоплення цілі.

Російський гелікоптер не пережив зустрічі з дроном: дивіться відео

Мі-28 "Нічний мисливець" – це російський ударний бойовий вертоліт, призначений для знищення бронетехніки, живої сили та укріплених позицій противника, зокрема в умовах ночі та складної погоди. Машину розробило конструкторське бюро "Міль", а на озброєння російської армії її офіційно прийняли у 2009 році.

Він має екіпаж із двох людей, потужне бронювання та оснащений 30-міліметровою автоматичною гарматою, протитанковими ракетами й некерованими боєприпасами. Мі-28 здатний діяти на малих висотах, має сучасні системи прицілювання, спостереження та засоби захисту від ураження.

Максимальна швидкість машини становить близько 300 кілометрів на годину, а її основне завдання на полі бою – забезпечення вогневої підтримки сухопутних військ. Росія активно застосовує Мі-28 у війні проти України для ударів по позиціях ЗСУ та бронетехніці.

Вартість одного такого вертольота оцінюють приблизно у 10 – 15 мільйонів доларів залежно від модифікації та комплектації.

Нагадаємо, у ніч проти 15 липня українські Сили безпілотних систем заявили про новий етап операції "Молочка", під час якого було уражено 20 російських суден у Чорному морі. Роберт "Мадяр" Бровді зазначив, що серед цілей були судна, пов’язані з перевезенням енергоресурсів та забезпеченням російської логістики.

Українські безпілотні системи уразили 17 нафтових танкерів, два танкери-газовози та один буксир. Бровді наголосив, що початок нового етапу операції припав на День Української Державності, і пов’язав це з історичною боротьбою України за контроль над Чорним морем.

Напередодні, у ніч проти 13 липня, Сили безпілотних систем також атакували 15 суден російського тіньового флоту, серед яких були танкери, суховантажі, пором і буксири. Загалом у період із 6 до 13 липня українські військові заявляли про результативні удари по 105 плавзасобах, які використовувала Росія.

Російський тіньовий флот відіграє важливу роль у транспортуванні нафти в обхід міжнародних санкцій та підтримці доходів Кремля від експорту енергоносіїв. Командувач СБС заявив, що операція "Молочка" триватиме, доки російські судна цього флоту не будуть виведені з ладу.