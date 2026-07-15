Про це заявив командувач Сил безпілотних систем Збройних Сил України Роберт "Мадяр" Бровді.

Що відомо про новий етап "Молочки"?

За словами Бровді, у ніч на 15 липня українські безпілотні системи атакували 20 російських суден у Чорному морі.

Серед уражених цілей були:

17 нафтових танкерів;

2 танкери-газовози;

1 буксир.

Саме це є наступним етапом "Молочки". Командувач також наголосив на символічному значенні початку нового витка операції саме у День Української Державності, провівши історичні паралелі з боротьбою козацтва за контроль над Чорним морем.

Зазначимо, що уночі 13 липня Сили безпілотних систем також уразили 15 суден тіньового флоту Росії: 7 танкерів, 5 суховантажів, 1 пором і 2 буксири. Загалом в період 6 – 13 липня було завдано результативних ударів по 105 плавзасобах.

За словами майора, операція "Молочка" триватиме, допоки усі судна російського тіньового флоту не будуть знищені в Азовському морі.

Як реагують у Росії на втрату тіньового флоту?

Такі нищівні втрати викликали істерику у вищому політичному керівництві держави-агресора. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров публічно звинуватив Україну в "піратстві" через удари по нібито комерційних танкерах.

Наслідки українських атак вже вийшли за межі суто військового виміру. Через систематичні удари СБС Росія була змушена тимчасово призупинити судноплавство Донсько-Азовським каналом та суттєво обмежити прохід Керченською протокою, де росіяни марно намагалися сховати свої судна. Згідно з даними агентства Bloomberg, це блокування вже спровокувало відчутний стрибок світових цін на пшеницю.

За даними Інституту вивчення війни, кількість суден з увімкненими AIS-транспондерами скоротилася з 267 наприкінці червня до 120 станом на 11 липня – приблизно на 55%. Біля Керчі кількість таких суден зменшилася на 75% – із 37 до 9.

Частина кораблів вийшла в Чорне море, інші відправили на ремонт або зберігання.

Паралельно з морським полюванням, Сили безпілотних систем успішно реалізують супутню операцію під назвою "Кримський рубильник off". Протягом останніх днів українські захисники знеструмили низку стратегічних підстанцій у тимчасово окупованому Криму та завдали точних ударів по елементах протиповітряної оборони ворога, зокрема по комплексах С-400 "Тріумф", ЗРК "Тор" та радіолокаційних станціях.