Российская армия понесла новые значительные потери на фронте – за последние сутки Силы обороны уничтожили еще почти 2 тысячи оккупантов. Силы обороны уничтожили еще почти 2 тысячи оккупантов. Общее число потерь личного состава России с начала полномасштабного вторжения уже превысило 1,5 миллиона.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Что известно о потерях врага?

С начала полномасштабного вторжения по 30 сентября 2026 года потери страны-террористки составляют:

личного состава – около 1 535 870 (+1 900) человек;

танков – 12 388 (+0);

боевых бронированных машин – 25 464 (+1);

артиллерийских систем – 50 555 (+36);

РСЗО – 2 174 (+3);

средств ПВО – 1 683 (+1);

самолетов – 443 (+0);

вертолетов – 356 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 541 383 (+1 288);

наземных робототехнических комплексов – 2 803 (+14);

кораблей/катеров – 35 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 155 887 (+524);

специальной техники – 4 774 (+4);

крылатых ракет – 5 126 (+5).

Потери России 1 октября / Инфографика Генштаба

Между тем Путин назвал "праведной" борьбу россиян, в частности жителей Донбасса и Новороссии, за "свободу и справедливость". Российский народ якобы "не запугать и не сломить", а депутаты Госдумы, являющиеся ветеранами так называемой "СВО", будто бы доказали свою "безусловную преданность Родине".

Путин выразил уверенность, что Россия сможет "на многие поколения вперед" обеспечить гарантии собственной безопасности и суверенитета. Кроме того, он призвал придать новый импульс инвестиционному циклу и полностью выполнить социальные обязательства государства.