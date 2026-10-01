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1 октября, 06:46
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Месяц завершился огромным числом погибших российских военнослужащих: потери противника по состоянию на 1 октября

Вероника Соцкова

Российская армия понесла новые значительные потери на фронте – за последние сутки Силы обороны уничтожили еще почти 2 тысячи оккупантов. Силы обороны уничтожили еще почти 2 тысячи оккупантов. Общее число потерь личного состава России с начала полномасштабного вторжения уже превысило 1,5 миллиона.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Что известно о потерях врага?

С начала полномасштабного вторжения по 30 сентября 2026 года потери страны-террористки составляют:

  • личного состава – около 1 535 870 (+1 900) человек;
  • танков – 12 388 (+0);
  • боевых бронированных машин – 25 464 (+1);
  • артиллерийских систем – 50 555 (+36);
  • РСЗО – 2 174 (+3);
  • средств ПВО – 1 683 (+1);
  • самолетов – 443 (+0);
  • вертолетов – 356 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 541 383 (+1 288);
  • наземных робототехнических комплексов – 2 803 (+14);
  • кораблей/катеров – 35 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 155 887 (+524);
  • специальной техники – 4 774 (+4);
  • крылатых ракет – 5 126 (+5).

Потери России 1 октября / Инфографика Генштаба

Между тем Путин назвал "праведной" борьбу россиян, в частности жителей Донбасса и Новороссии, за "свободу и справедливость". Российский народ якобы "не запугать и не сломить", а депутаты Госдумы, являющиеся ветеранами так называемой "СВО", будто бы доказали свою "безусловную преданность Родине".

Путин выразил уверенность, что Россия сможет "на многие поколения вперед" обеспечить гарантии собственной безопасности и суверенитета. Кроме того, он призвал придать новый импульс инвестиционному циклу и полностью выполнить социальные обязательства государства.