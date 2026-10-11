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11 октября, 06:52
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Почти 2000 военнослужащих: потери России по состоянию на 11 октября

Даниил Жоров

ВСУ продолжают наносить России серьезные потери на фронте. За последние сутки страна-агрессор потеряла 1 930 своих солдат.

С 24 февраля 2022 года потери Москвы превысили 1,5 миллиона оккупантов. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Каковы потери России?

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла:

  • личного состава – около 1 552 840 (+1 930) человек;
  • танков – 12 408 (+2);
  • боевых бронированных машин – 25 521 (+6);
  • артиллерийских систем – 51 039 (+39);
  • РСЗО – 2 205 (+4);
  • средств ПВО – 1 701 (+2);
  • самолетов – 443 (+0);
  • вертолетов – 356 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 558 457 (+1 531);
  • наземных робототехнических комплексов – 2 924 (+7);
  • кораблей/катеров – 35 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 161 503 (+557);
  • специальной техники – 4 815 (+3);
  • крылатых ракет – 5 126 (+0).

Потери противника / Инфографика Генштаба

Отметим, что бойцы подразделения "Феникс" совместно с силами Третьего армейского корпуса провели успешные удары по вражеским целям в ходе наступательной операции "Вивальди". Украинские пограничники опубликовали новые с кадры поражения российских орудий, тяжелой бронетехники и логистического транспорта.