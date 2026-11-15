Силы обороны "отминусовали" более 2 тысяч оккупантов за день: какие потери понесла Россия на 15 ноября

Украинские военные продолжают наносить потери российской армии на фронте. Только за последние сутки, по состоянию на 15 ноября 2026 года, Россия потеряла еще 2230 военнослужащих и сотни единиц техники.

Обновленную статистику обнародовал Генеральный штаб ВСУ.

Каковы потери России в войне против Украины?

С начала полномасштабного вторжения по состоянию на 15 ноября 2026 года Россия потеряла:

личного состава – около 1 622 860 (+2 230);

танков – 12 478;

боевых бронированных машин – 25 784 (+34);

артиллерийских систем – 52 401 (+46);

РСЗО – 2 274 (+1);

средств ПВО – 1 756;

самолетов – 452;

вертолетов – 356;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 608 803 (+1 272);

наземных робототехнических комплексов – 3 150 (+10);

кораблей и катеров – 35;

подводных лодок – 2;

автомобильной техники и автоцистерн – 175 158 (+549);

специальной техники – 4 906 (+1);

крылатых ракет – 5 196.



Потери российской армии в войне / Генштаб ВСУ

Напомним, российская армия ежемесячно теряет примерно на 15 тысяч военных больше, чем Кремль успевает привлечь в армию. Из-за дефицита живой силы оккупанты вынуждены сокращать масштабные наступательные операции и концентрировать усилия лишь на нескольких участках фронта.

Силы обороны Украины и ежемесячно обезвреживают около 50 тысячь российских военных, тогда как Россия восполняет свои потери примерно на 35 тысяч бойцов. Таким образом, за несколько месяцев численность российской группировки может сократиться примерно на 45 тысяч человек.

В настоящее время от трех до пяти направлений фактически замерли, а активные штурмы враг способен проводить лишь на трех-четырех участках фронта.