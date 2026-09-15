15 сентября, 06:29
Обновлено - 06:30, 15 сентября
Более 1000 оккупантов, 4 РСЗО и артиллерия: потери России по состоянию на 15 сентября
Россияне продолжают терять на войне своих военных и технику. За последние сутки ВСУ уничтожили еще 1400 оккупантов.
С 24 февраля 2022 года численность армии страны-агрессора сократилась уже на 1 510 000 солдат. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Каковы потери врага?
Потери России с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 15 сентября 2026 года составляют:
- личного состава – около 1 510 000 (+1 400) человек;
- танков – 12 345 (+0);
- боевых бронированных машин – 25 334 (+3);
- артиллерийских систем – 49 793 (+41);
- РСЗО – 2 131 (+4);
- средств ПВО – 1 638 (+1);
- самолетов – 442 (+0);
- вертолетов – 356 (+0);
- наземных робототехнических комплексов – 2 626 (+11);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 518 280 (+1 839);
- крылатых ракет – 5 111 (+0);
- кораблей/катеров – 35 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 149 183 (+376);
- специальной техники – 4 690 (+7).
Потери России на 15 сентября 2026 года / Инфографика Генштаба
В понедельник, 14 сентября, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия продолжает вести захватническую войну против Украины, неся более 40 тысяч потерь ежемесячно. По его словам, Кремль не отказывается от агрессии, а Владимир Путин готов и в дальнейшем отправлять людей на войну.