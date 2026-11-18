18 ноября, 06:56
Обновлено - 06:57, 18 ноября
Российская армия недосчиталась почти 2 000 оккупантов и моста: какие потери России по состоянию на 18 ноября
Россия продолжает попытки наступления на украинскую территорию. Каждый день боевых действий заставляет страну-агрессора дорого платить за войну.
За прошедшие сутки численность армии противника сократилась на 1 970 военнослужащих. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Каковы потери России?
С начала полномасштабного вторжения по состоянию на 18 ноября 2026 года страна-агрессор потеряла:
- личного состава – около 1 629 010 (+1 970) человек;
- танков – 12 482 (+0);
- боевых бронированных машин – 25 815 (+2);
- артиллерийских систем – 52 550 (+34);
- РСЗО – 2 283 (+1);
- средств ПВО – 1 764 (+2);
- самолетов – 452 (+0);
- вертолетов – 356 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 613 093 (+1 223);
- наземных робототехнических комплексов – 3 193 (+17);
- кораблей / катеров – 35 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 176 826 (+375);
- специальной техники – 4 914 (+1);
- крылатых ракет – 5 196 (+0);
- мостов – 1 (+1).
Потери противника / Инфографика Генштаба
Военнослужащий Сил ТрО ВСУ, военный эксперт Александр Мусиенко в в эксклюзивном интервью для 24 Канала рассказал, что российская армия продолжает штурмовать украинские позиции, однако темпы наступления оккупантов постепенно снижаются. Причиной, по словам эксперта, являются колоссальные потери оккупантов.