Онлайн Редакция Вакансии Контакты Игры Гороскоп
24 Канал Новости Украины Российская армия продолжает таять: потери противника по состоянию на 30 октября
30 октября, 06:33
2

Российская армия продолжает таять: потери противника по состоянию на 30 октября

Вероника Соцкова

Российская армия продолжает нести потери в войне против Украины. Только за последние сутки Силы обороны уничтожили еще 1590 российских военнослужащих.

Об этом сообщает Генштаб.

Каковы потери противника?

С начала полномасштабного вторжения по состоянию на 30 октября 2026 года Россия потеряла:

  • Личный состав – около 1 586 500 (+1 590) человек;
  • Танки – 12 450 (+1);
  • Боевые бронированные машины – 25 617 (+3);
  • Артиллерийские системы – 51 720 (+21);
  • РСЗО – 2 246 (+1);
  • Средства ПВО – 1 728 (+1);
  • Самолеты – 452 (+2);
  • Вертолеты – 356 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 588 998 (+1 589);
  • Наземные робототехнические комплексы – 3 039 (+3);
  • Корабли / катера – 35 (+0);
  • Подводные лодки – 2 (+0);
  • Автомобильная техника и автоцистерны – 168 274 (+264);
  • Специальная техника – 4 860 (+0);
  • Крылатые ракеты – 5 140 (+0).
     

Потери России в войне / Генштаб ВСУ

Напомним, по данным Сил обороны Украины, по состоянию на 29 октября общие боевые потери российских войск в живой силе за текущий месяц со составляют 49 040 человек. Это самый высокий месячный показатель с начала полномасштабного вторжения России в Украину.