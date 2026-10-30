Российская армия продолжает таять: потери противника по состоянию на 30 октября

Российская армия продолжает нести потери в войне против Украины. Только за последние сутки Силы обороны уничтожили еще 1590 российских военнослужащих.

Об этом сообщает Генштаб.

Каковы потери противника?

С начала полномасштабного вторжения по состоянию на 30 октября 2026 года Россия потеряла:

Личный состав – около 1 586 500 (+1 590) человек;

Танки – 12 450 (+1);

Боевые бронированные машины – 25 617 (+3);

Артиллерийские системы – 51 720 (+21);

РСЗО – 2 246 (+1);

Средства ПВО – 1 728 (+1);

Самолеты – 452 (+2);

Вертолеты – 356 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 588 998 (+1 589);

Наземные робототехнические комплексы – 3 039 (+3);

Корабли / катера – 35 (+0);

Подводные лодки – 2 (+0);

Автомобильная техника и автоцистерны – 168 274 (+264);

Специальная техника – 4 860 (+0);

Крылатые ракеты – 5 140 (+0).



Потери России в войне / Генштаб ВСУ

Напомним, по данным Сил обороны Украины, по состоянию на 29 октября общие боевые потери российских войск в живой силе за текущий месяц со составляют 49 040 человек. Это самый высокий месячный показатель с начала полномасштабного вторжения России в Украину.