5 октября, 06:38
Минус более 2000 оккупантов: потери России по состоянию на 5 октября
Россия продолжает нести огромные потери на поле боя. За последние сутки ВСУ уничтожили еще 2020 военнослужащих страны-агрессора.
Кроме того, украинские защитники уничтожили немало российской техники. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Каковы потери России?
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла:
- личного состава – около 1 542 720 (+2 020) человек;
- танков – 12 393 (+2);
- боевых бронированных машин – 25 487 (+4);
- артиллерийских систем – 50 733 (+47);
- РСЗО – 2 182 (+3);
- средств ПВО – 1 688 (+2);
- самолетов – 443 (+0);
- вертолетов – 356 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 548 095 (+1 855);
- наземных робототехнических комплексов – 2 859 (+22);
- кораблей/катеров – 35 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 157 985 (+727);
- специальной техники – 4 793 (+5);
- крылатых ракет – 5 126 (+0).
Потери противника / Инфографика Генштаба
Напомним, что 29 сентября в Амурской области России разбился стратегический бомбардировщик Ту-95МС. На борту самолета находились два подполковника и два майора российской армии. По меньшей мере трое из погибших военнослужащих были непосредственно причастны к организации ракетных ударов по украинским городам.