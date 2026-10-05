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5 октября, 06:38
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Минус более 2000 оккупантов: потери России по состоянию на 5 октября

Даниил Жоров

Россия продолжает нести огромные потери на поле боя. За последние сутки ВСУ уничтожили еще 2020 военнослужащих страны-агрессора.

Кроме того, украинские защитники уничтожили немало российской техники. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Каковы потери России?

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла:

  • личного состава – около 1 542 720 (+2 020) человек;
  • танков – 12 393 (+2);
  • боевых бронированных машин – 25 487 (+4);
  • артиллерийских систем – 50 733 (+47);
  • РСЗО – 2 182 (+3);
  • средств ПВО – 1 688 (+2);
  • самолетов – 443 (+0);
  • вертолетов – 356 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 548 095 (+1 855);
  • наземных робототехнических комплексов – 2 859 (+22);
  • кораблей/катеров – 35 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 157 985 (+727);
  • специальной техники – 4 793 (+5);
  • крылатых ракет – 5 126 (+0).


Потери противника / Инфографика Генштаба

Напомним, что 29 сентября в Амурской области России разбился стратегический бомбардировщик Ту-95МС. На борту самолета находились два подполковника и два майора российской армии. По меньшей мере трое из погибших военнослужащих были непосредственно причастны к организации ракетных ударов по украинским городам.