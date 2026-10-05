Минус более 2000 оккупантов: потери России по состоянию на 5 октября

Россия продолжает нести огромные потери на поле боя. За последние сутки ВСУ уничтожили еще 2020 военнослужащих страны-агрессора.

Кроме того, украинские защитники уничтожили немало российской техники. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Каковы потери России?

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла:

личного состава – около 1 542 720 (+2 020) человек;

танков – 12 393 (+2);

боевых бронированных машин – 25 487 (+4);

артиллерийских систем – 50 733 (+47);

РСЗО – 2 182 (+3);

средств ПВО – 1 688 (+2);

самолетов – 443 (+0);

вертолетов – 356 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 548 095 (+1 855);

наземных робототехнических комплексов – 2 859 (+22);

кораблей/катеров – 35 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 157 985 (+727);

специальной техники – 4 793 (+5);

крылатых ракет – 5 126 (+0).



Потери противника / Инфографика Генштаба

Напомним, что 29 сентября в Амурской области России разбился стратегический бомбардировщик Ту-95МС. На борту самолета находились два подполковника и два майора российской армии. По меньшей мере трое из погибших военнослужащих были непосредственно причастны к организации ракетных ударов по украинским городам.