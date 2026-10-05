Також українські оборонці знищили чимало техніки росіян. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Які втрати Росії?

З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила:

  • особового складу – близько 1 542 720 (+2 020) осіб;
  • танків – 12 393 (+2);
  • бойових броньованих машин – 25 487 (+4);
  • артилерійських систем – 50 733 (+47);
  • РСЗВ – 2 182 (+3);
  • засобів ППО – 1 688 (+2);
  • літаків – 443 (+0);
  • гелікоптерів – 356 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 548 095 (+1 855);
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 859 (+22);
  • кораблів/катерів – 35 (+0);
  • підводних човнів – 2 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 157 985 (+727);
  • спеціальної техніки – 4 793 (+5);
  • крилатих ракет – 5 126 (+0).


Втрати ворога / Інфографіка Генштабу

Нагадаємо, що 29 вересня, в Амурській області Росії розбився стратегічний бомбардувальник Ту-95МС. На борту літака перебували двоє підполковників та двоє майорів російської армії. Щонайменше троє із загиблих військових були безпосередньо причетні до організації ракетних ударів по українських містах.