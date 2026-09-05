С 24 февраля 2022 года численность армии страны-агрессора сократилась уже примерно на 1 495 050 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Каковы потери России?
По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 4 сентября 2026 года Россия потеряла:
- личного состава – около 1 495 050 (+1 260) человек;
- танков – 12 328 (+3);
- боевых бронированных машин – 25 273 (+1);
- артиллерийских систем – 49 227 (+65);
- РСЗО – 2 093 (+5);
- средств ПВО – 1 604 (+0);
- самолетов – 441 (+0);
- вертолетов – 355 (+0);
- наземных робототехнических комплексов – 2 502 (+13);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 499 809 (+1 898);
- крылатые ракеты – 5 070 (+0);
- корабли / катера – 35 (+0);
- подводные лодки – 2 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны – 144 043 (+401);
- специальная техника – 4 644 (+8).
Потери России 5 сентября / Инфографика Генштаба
Отметим, что СМИ пишут, что потери России составляют не менее 36 тысяч человек в месяц. Они примерно на 6 тысяч превышают количество новых рекрутов.Не пропустите ни одной важной новости Подпишитесь на 24 Канал в Telegram