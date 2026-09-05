Более 1000 убитых солдат и гора сожженной техники: потери России по состоянию на 5 сентября

Россия продолжает нести большие потери в войне против Украины. За последние сутки украинские защитники уничтожили еще 1260 вражеских солдат.

С 24 февраля 2022 года численность армии страны-агрессора сократилась уже примерно на 1 495 050 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Каковы потери России?

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 4 сентября 2026 года Россия потеряла:

личного состава – около 1 495 050 (+1 260) человек;

танков – 12 328 (+3);

боевых бронированных машин – 25 273 (+1);

артиллерийских систем – 49 227 (+65);

РСЗО – 2 093 (+5);

средств ПВО – 1 604 (+0);

самолетов – 441 (+0);

вертолетов – 355 (+0);

наземных робототехнических комплексов – 2 502 (+13);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 499 809 (+1 898);

крылатые ракеты – 5 070 (+0);

корабли / катера – 35 (+0);

подводные лодки – 2 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны – 144 043 (+401);

специальная техника – 4 644 (+8).



Потери России 5 сентября / Инфографика Генштаба

Отметим, что СМИ пишут, что потери России составляют не менее 36 тысяч человек в месяц. Они примерно на 6 тысяч превышают количество новых рекрутов.