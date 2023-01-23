Путин и Пригожин так и планировали, – российская оппозиционерка о потерях "Вагнера" в Украине

Российская ЧВК "Вагнера" имеет колоссальные потери на войне в Украине. На самом деле Путин и Пригожин так и планировали, для них эти потери – не потери.

Об этом 24 Каналу рассказала российская оппозиционная журналистка Юлия Латынина. Кроме того, ЧВК "Вагнера" противостоит армии России, но в то же время и паразитирует на ней.

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Путин и Пригожин планировали такие потери

Латынина отметила, что цифры потерь ЧВК "Вагнера" вполне реальны. Однако это запланированные потери. В свое время у СССР были колоссальные потери в войне против Финляндии, все страны удивлялись этому, но Сталин считал это успехом и затем командиров той войны сделал командирами следующей.

Он был совершенно доволен тем, что он увидел. Он считал, что это обычный процент утрат. Путин и Пригожин, условно грубо говоря, посовещались и решили, что есть зеки, а нужны солдаты. Зек все равно неисправим, когда его выпустят из колонии, он кого-то убьет, он будет сидеть 10 лет и на него будет потрачено несколько миллионов.

– отметила российская оппозиционная журналистка.

Она добавила, что легче им сейчас дать по 100 тысяч рублей, отправить на фронт, где его убьют, и разгрузить колонии. Поэтому потери Пригожина – плановые. Он эффективно утилизировал зэков, и для Путина это не минус. Единственное оказалось, что зеки Пригожина эффективнее российской армии.

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Путину может не понравиться яркий пиар Пригожина

По словам российской оппозиционной журналистки, "вагнеровские" зеки пошли вперед, а российская армия стала выполнять функции чуть ли не заградительных отрядов. Недовольство Путина может вызвать лишь яркий пиар Пригожина, желающий все еще больше.

"Это для Путина должно быть более серьезным раздражителем, чем успехи или их отсутствие на фронте. Однако насколько это серьезный раздражитель сейчас всем понять трудно. Путин для начала использует Пригожина, как пугала. Он говорит российской элите, хотите вместо меня Пригожина, который у вас все конфискует и вас отправит на фронт», – подчеркнула Латынина.

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