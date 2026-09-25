Минус "Ураган" и "Солнцепек": подразделение "Феникс" продемонстрировало, как уничтожает технику противника

Россияне продолжают нести серьезные потери на фронте. Подразделение "Феникс" продемонстрировало работу своих операторов дронов на Торецком направлении.

Беспилотники уничтожили "Солнцепьок" и "Ураган" оккупантов. Соответствующее видео разместила на своей странице ГПСУ.

Что видно на видео?

Госпограничная служба Украины показала, как пилоты подразделения беспилотных систем "Феникс" бригады "Помста" ведут боевые действия на Торецком направлении. Украинским защитникам удалось поразить российские ТОС-1А "Солнцепьок" и РСЗО "Ураган".

Помимо "жирных" целей под ударами дроноров оказались и мотоциклы, квадроциклы, автомобили и боевые машины врага. Также под прицелом – пехота оккупантов,

– подчеркнули в ГПСУ.

Они добавили, что вражеские ДРГ пытаются проникнуть в направлении Константиновки. Однако враг несет серьезные потери еще на пути к позициям.

"Феникс" уничтожает вражескую технику: смотрите видео

Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки россияне потеряли 1540 своих солдат убитыми и тяжелоранеными. Кроме того, Вооруженным Силам Украины удалось уничтожить 24 артиллерийские системы, 2 РСЗО и 4 системы ПВО.