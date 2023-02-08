Ежедневные потери России вскоре возрастут до 1,5 тысяч, – полковник ВСУ назвал причины

За последние дни потери среди оккупантов существенно выросли. На это есть объективные причины, ведь они пытаются лезть вперед. Но скоро потери россиян будут более серьезными.

Об этом 24 Каналу рассказал полковник ВСУ в запасе, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, оккупанты увеличили ширину фронта, на котором они наступают. Если раньше те лезли вперед на линии в 3-5 километров, то сейчас где-то на 5-7.

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Потери России будут еще больше

Как отметил Свитан, чем больше людей Россия привлечет к наступлению – тем больше потерь получит. Сейчас они вынуждены привлекать бригады, а не батальонные тактические или тактические группы, как это делали вагнеровцы.

Подключают бригады, а это влечет за собой большие потери. Это арифметическая прогрессия. Все зависит от количества заброшенных россиян. В ближайшие дни будем видеть заход еще до 100 тысяч оккупантов на фронт. И мы будем минусовать до 1,5 тысячи захватчиков в сутки,

– подчеркнул Свитан.

Как подчеркнул военный эксперт, оккупанты обычно начинают наступать, когда имеют избыток людей. После того, как те погибнут, они попытаются стабилизировать фронт и сесть в глухую оборону. Очевидно, что оккупанты и дальше будут пытаться набрать зэков из тюрем, чтобы восполнить потери.

Свитан убежден, что скоро потери России будут еще больше: смотрите видео

Почему в России растет количество ЧВК

По мнению Свитана, так российские корпорации и олигархи готовятся к предстоящему распаду России и борьбе за власть или защиту собственных активов. Они создают эти ЧВК на основе собственных охранных фирм.

Но их задача будет не выходить на наш фронт. Люди, оперирующие миллиардами долларов, все же не глупы. У них хорошие прогностические возможности. Они понимают, что впереди у России большая смута. И нужно будет уберечь бизнес и остаться при нем. Они уже готовятся к распаду России,

– отметил Свитан.

Свежие потери России: коротко