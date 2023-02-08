Про це 24 Каналу розповів полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, окупанти збільшили ширину фронту, на якому вони наступають. Якщо раніше ті лізли вперед на лінії в 3 – 5 кілометрів, то зараз – десь на 5 – 7.

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Втрати Росії будуть ще більшими

Як наголосив Світан, чим більше людей Росія залучить до наступу – тим більше втрат отримає. Зараз вони змушені залучати бригади, а не батальйонні тактичні групи чи тактичні групи, як це робили вагнерівці.

Підключають бригади, а це спричиняє більші втрати. Це – арифметична прогресія. Все залежить від кількості закинутих росіян. Найближчими днями будемо бачити захід ще до 100 тисяч окупантів на фронт. І ми будемо відмінусовувати до 1,5 тисячі загарбників в добу,

– підкреслив Світан.

Як наголосив військовий експерт, окупанти зазвичай починають наступати, коли мають надлишок людей. Після того, як ті загинуть, вони спробують стабілізувати фронт та сісти в глуху оборону. Очевидно, що окупанти й надалі намагатимуться набрати зеків з тюрем, щоб поповнити втрати.

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Чому в Росії зростає кількість ПВК

На думку Світана, так російські корпорації та олігархи готуються до майбутнього розпаду Росії та боротьби за владу або захист власних активів. Вони створюють ці ПВК на основі власних охоронних фірм.

Але їхнє завдання буде не виходити на наш фронт. Люди, які оперують мільярдами доларів, все ж не дурні. У них хороші прогностичні можливості. Вони розуміють, що попереду в Росії велика смута. І потрібно буде вберегти бізнес та залишитись при ньому. Вони вже готуються до розпаду Росії,

– зазначив Світан.

Свіжі втрати Росії: коротко