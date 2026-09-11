Ежедневные потери российской армии на фронте достигают 1551 человека и значительно превышают темпы мобилизации в России. Это может привести к полному исчерпанию потенциала противника для продолжения боевых действий.

Об этом рассказал глава Главного управления разведки Минобороны Олег Иващенко в интервью изданию The Times, подчеркнув критическое положение оккупационных войск.

Как Россия теряет своих солдат?

Страна-агрессор способна мобилизовать лишь от 1000 до 1200 человек в сутки. При этом суточные потери врага значительно превышают эти показатели и достигают 1410 или даже 1551 человека.

Из них 835 человек, а это около 60 процентов, погибли в бою,

– подчеркнул Иващенко.

Западные спецслужбы подтверждают такую статистику и отмечают, что ежемесячные потери противника превышают объемы набора на 6000 солдат.

Развитие беспилотников превратило линию фронта в сплошную зону смерти шириной 32 километра, где эвакуация раненых под постоянным наблюдением стала титанической задачей.

С 2022 года российские войска в целом потеряли более 1,5 миллиона человек, из которых 450 тысяч безвозвратно уничтожены. Еще 18 месяцев боевых действий обернутся для агрессора потерей 765,8 тысячи солдат, что затронет 10 процентов мужского населения в возрасте от 25 до 49 лет.

Кризис мобилизации в России и привлечение иностранных наемников

Из-за огромных потерь генералы обратились к Владимиру Путину с просьбой набрать дополнительно 800 тысяч солдат. Однако российская военная инфраструктура физически не способна справиться с такими задачами и может одновременно принять не более 300–500 тысяч новобранцев.

Средняя продолжительность жизни новобранца после прибытия на боевые позиции составляет от 20 до 30 минут.

Чтобы компенсировать нехватку живой силы, командование государства-террориста вербует иностранцев, привлекая более 28 тысяч наемников из африканских стран и планируя увеличить контингент из Северной Кореи в Курской области с 8 тысяч до 50 тысяч человек.

Мы работаем над тем, чтобы остановить этот процесс, передавая информацию соответствующим службам безопасности и разведки,

– отметил глава ГУР.

В то же время ключевые проблемы российской экономики заключаются в остром дефиците трудовых ресурсов и росте бюджетного дефицита. Напомним, ранее мы также сообщали, что при нынешних темпах потерь ресурсы России для ведения войны могут иссякнуть к 2028 году.