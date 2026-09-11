Про це розповів очільник Головного управління розвідки Міноборони Олег Іващенко в інтерв’ю виданню The Times, підкресливши критичне становище окупаційних військ.

Як Росія втрачає своїх солдатів?

Країна-агресорка здатна мобілізувати лише від 1000 до 1200 осіб на добу. При цьому, щодобові втрати ворога значно перевищують ці показники і сягають 1410 або навіть 1551 особи.

З них 835 осіб, а це близько 60 відсотків, загинули в бою,

– підкреслив Іващенко.

Західні спецслужби підтверджують таку статистику і зазначають, що щомісячні втрати противника перевищують обсяги набору на 6000 солдатів.

Розвиток безпілотників перетворив лінію фронту на суцільну зону смерті шириною 32 кілометри, де евакуація поранених під постійним спостереженням стала титанічним завданням.

З 2022 року російські війська загалом втратили понад 1,5 мільйона осіб, з яких 450 тисяч є безповоротно ліквідованими. Ще 18 місяців бойових дій обернуться для агресора втратою 765,8 тисячі солдатів, що зачепить 10 відсотків чоловічого населення віком від 25 до 49 років.

Криза мобілізації в Росії та залучення іноземних найманців

Через шалені втрати генерали звернулися до Володимира Путіна з проханням набрати додаткові 800 тисяч солдатів. Проте російська військова інфраструктура фізично не може впоратися з такими завданнями та здатна одночасно прийняти не більше 300 – 500 тисяч новобранців.

Середня тривалість життя новобранця після прибуття на бойові позиції становить від 20 до 30 хвилин.

Щоб компенсувати брак живої сили, командування держави-терористки вербує іноземців, залучивши понад 28 тисяч найманців з африканських країн та плануючи збільшити контингент із Північної Кореї в Курській області з 8 тисяч до 50 тисяч осіб.

Ми працюємо над тим, щоб зупинити цей процес, передаючи інформацію відповідним службам безпеки та розвідки,

– зауважив очільник ГУР.

Водночас ключові проблеми російської економіки полягають у гострому дефіциті трудових ресурсів та зростанні дефіциту бюджету. Нагадаємо, раніше ми також розповідали, що за нинішніх темпів втрат ресурси Росії для ведення війни можуть вичерпатися до 2028 року.